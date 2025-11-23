Скидки
Умар Нурмагомедов отреагировал на поражения Уланбекова и Изагахмаева на турнире UFC в Дохе

Комментарии

Бывший претендент на титул UFC россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал поражения соотечественников Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева на турнире UFC Fight Night 264, состоявшемся вчера, 22 ноября, в Дохе (Катар).

«В этом мире есть хорошие дни, есть плохие. И в те, и в те хвала Аллаху в любом положении», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Уланбеков, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), проиграл удушающим приёмом японцу Кёдзи Хоригути.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков

Изагахмаев, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), уступил раздельным судейским решением датчанину Николасу Далби.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби (W) — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 20:20 МСК
Николас Далби
Окончено
SD
Сайгид Изагахмаев
Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC Fight Night 264 в Катаре

Чемпионы UFC из России

