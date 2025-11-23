Умар Нурмагомедов отреагировал на поражения Уланбекова и Изагахмаева на турнире UFC в Дохе

Бывший претендент на титул UFC россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал поражения соотечественников Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева на турнире UFC Fight Night 264, состоявшемся вчера, 22 ноября, в Дохе (Катар).

«В этом мире есть хорошие дни, есть плохие. И в те, и в те хвала Аллаху в любом положении», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Уланбеков, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), проиграл удушающим приёмом японцу Кёдзи Хоригути.

Изагахмаев, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), уступил раздельным судейским решением датчанину Николасу Далби.

