Хамзат Чимаев поздравил Царукяна с победой над Хукером

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев поздравил российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна с победой в бою с австралийцем Дэном Хукером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

Чимаев опубликовал совместное фото после боя, сопроводив его эмодзи 🦾.

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

Ранее Царукян бросил вызов действующему чемпиону грузину Илии Топурии.

Чимаев наблюдает, как Арман Царукян сгоняет вес

