Тагир Уланбеков опубликовал пост после поражения от Хоригути
Поделиться
Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Тагир Уланбеков прокомментировал поражение в поединке с японцем Кёдзи Хоригути, состоявшемся вчера, 22 ноября, на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Россиянин уступил удушающим приёмом в третьем раунде.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков
«Поистине, испытания приносят награду. И поистине, когда Всевышний Аллах любит своих рабов, он подвергает их испытаниям. Слава Господу за всё, что я приобрёл, и за всё, от чего меня отдалил Всевышний», — написал Уланбеков в социальных сетях.
Тагиру Уланбекову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
11:35
-
11:26
-
10:54
-
10:53
-
10:49
-
09:59
-
09:56
-
09:36
-
09:30
-
08:03
-
06:18
-
05:45
-
05:33
-
02:29
-
01:44
-
01:35
-
01:22
-
00:55
-
00:49
-
00:21
-
00:04
- 22 ноября 2025
-
23:50
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:10
-
21:54
-
21:37
-
20:59
-
20:45
-
20:33
-
20:15
-
19:51
-
19:37
-
19:26