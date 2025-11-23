Тагир Уланбеков опубликовал пост после поражения от Хоригути

Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Тагир Уланбеков прокомментировал поражение в поединке с японцем Кёдзи Хоригути, состоявшемся вчера, 22 ноября, на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Россиянин уступил удушающим приёмом в третьем раунде.

«Поистине, испытания приносят награду. И поистине, когда Всевышний Аллах любит своих рабов, он подвергает их испытаниям. Слава Господу за всё, что я приобрёл, и за всё, от чего меня отдалил Всевышний», — написал Уланбеков в социальных сетях.

Тагиру Уланбекову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.