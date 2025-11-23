Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тагир Уланбеков опубликовал пост после поражения от Хоригути

Тагир Уланбеков опубликовал пост после поражения от Хоригути
Комментарии

Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Тагир Уланбеков прокомментировал поражение в поединке с японцем Кёдзи Хоригути, состоявшемся вчера, 22 ноября, на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Россиянин уступил удушающим приёмом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков

«Поистине, испытания приносят награду. И поистине, когда Всевышний Аллах любит своих рабов, он подвергает их испытаниям. Слава Господу за всё, что я приобрёл, и за всё, от чего меня отдалил Всевышний», — написал Уланбеков в социальных сетях.

Тагиру Уланбекову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов отреагировал на поражения Уланбекова и Изагахмаева на турнире UFC в Дохе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android