Белал Мухаммад прокомментировал поражение от Иана Гарри на UFC Fight Night 264

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение в поединке с ирландцем Ианом Гарри, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Напомним, Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Мы не смогли этого сделать. Спасибо за воспоминания, Доха. Спасибо моей команде, семье и друзьям, поддерживающим меня, несмотря ни на что. Спасибо всем, кто со мной… Слава Всевышнему за всё, я благословлён быть здесь… Нам есть над чем работать», — написал Мухаммад в социальных сетях.

