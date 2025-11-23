Белал Мухаммад прокомментировал поражение от Иана Гарри на UFC Fight Night 264
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение в поединке с ирландцем Ианом Гарри, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Напомним, Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад
«Мы не смогли этого сделать. Спасибо за воспоминания, Доха. Спасибо моей команде, семье и друзьям, поддерживающим меня, несмотря ни на что. Спасибо всем, кто со мной… Слава Всевышнему за всё, я благословлён быть здесь… Нам есть над чем работать», — написал Мухаммад в социальных сетях.
Материалы по теме
Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311
