Фото: болезненная реакция Ислама Махачева на досрочное поражение Уланбекова в Катаре

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев, бывший угловым Тагира Уланбекова на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), эмоционально отреагировал на поражение одноклубника и соотечественника в поединке с японцем Кёдзи Хоригути. Уланбеков проиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

В момент удушения Махачев прикрыл лицо капюшоном, впоследствии он сделал жест, характерный для вытирания слёз. Потом Ислам беседовал со своим менеджером Ризваном Магомедовым.

Фото: кадр из видео

Тагиру Уланбекову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.