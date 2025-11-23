Скидки
Фото: болезненная реакция Ислама Махачева на досрочное поражение Уланбекова в Катаре

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев, бывший угловым Тагира Уланбекова на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), эмоционально отреагировал на поражение одноклубника и соотечественника в поединке с японцем Кёдзи Хоригути. Уланбеков проиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков

В момент удушения Махачев прикрыл лицо капюшоном, впоследствии он сделал жест, характерный для вытирания слёз. Потом Ислам беседовал со своим менеджером Ризваном Магомедовым.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Тагиру Уланбекову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.

