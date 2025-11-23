«Сделайте это!» Сехудо призвал UFC организовать бой Топурия — Царукян

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с австралийцем Дэном Хукером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Арман Царукян – Илия Топурия — это единственный бой за титул в лёгком весе, имеющий смысл. Сделайте его!» — написал Сехудо в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

