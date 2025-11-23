Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение Делла Маддалены от Махачева

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение бывшего обладателя титула организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Маддалены в бою с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Россиянин победил единогласным судейским решением.

«Для бойца сложнее проиграть решением, терпя избиение на протяжении пяти раундов, чем нокаутом или приёмом. Вы проиграли, потому что парень намного лучше вас. Это может стать для Джека крахом или звонком, который заставит его понять, в чём ему нужно стать лучше», — сказал Сен-Пьер в видео на YouTube-канале Adin Live.