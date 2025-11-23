Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра на турнире UFC в Катаре

Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра на турнире UFC в Катаре
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра Топурии в поединке с казахстанцем Бекзатом Алмаханом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Бекзат Алмахан — Александр Топурия (W)
22 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Александр Топурия
Окончено
UD
Бекзат Алмахан

«Слаба богу, мы одержали ещё одну победу. Горжусь тобой, брат. Все твои старания окупились», — написал Топурия в социальных сетях.

Александру Топурии 29 лет. Грузинский боец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Ранее Генри Сехудо призвал UFC организовать бой Топурия — Царукян.

Материалы по теме
«Сделайте это!» Сехудо призвал UFC организовать бой Топурия — Царукян

50 тысяч человек спели песню, под которую Илия Топурия выходит на бои

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android