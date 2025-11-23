Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра на турнире UFC в Катаре

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра Топурии в поединке с казахстанцем Бекзатом Алмаханом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Слаба богу, мы одержали ещё одну победу. Горжусь тобой, брат. Все твои старания окупились», — написал Топурия в социальных сетях.

Александру Топурии 29 лет. Грузинский боец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Ранее Генри Сехудо призвал UFC организовать бой Топурия — Царукян.

