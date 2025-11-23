Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра на турнире UFC в Катаре
Поделиться
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия прокомментировал победу брата Александра Топурии в поединке с казахстанцем Бекзатом Алмаханом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Бекзат Алмахан — Александр Топурия (W)
22 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Александр Топурия
Окончено
UD
Бекзат Алмахан
«Слаба богу, мы одержали ещё одну победу. Горжусь тобой, брат. Все твои старания окупились», — написал Топурия в социальных сетях.
Александру Топурии 29 лет. Грузинский боец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.
Ранее Генри Сехудо призвал UFC организовать бой Топурия — Царукян.
Материалы по теме
50 тысяч человек спели песню, под которую Илия Топурия выходит на бои
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
13:05
-
12:58
-
12:03
-
11:43
-
11:35
-
11:26
-
10:54
-
10:53
-
10:49
-
09:59
-
09:56
-
09:36
-
09:30
-
08:03
-
06:18
-
05:45
-
05:33
-
02:29
-
01:44
-
01:35
-
01:22
-
00:55
-
00:49
-
00:21
-
00:04
- 22 ноября 2025
-
23:50
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:10
-
21:54
-
21:37
-
20:59
-
20:45
-
20:33