Царукян: жду, что во вторник UFC анонсирует мой бой с Топурией

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян заявил, что не сомневается в предстоящей организации поединка с действующим чемпионом Илией Топурией.

«Я готов драться с Илией в январе. Отдохну неделю, полечу в США и буду там следующие два месяца. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться к бою за титул. У меня нет травм, и я надеюсь, что уже во вторник UFC анонсирует наш бой с Топурией. Я готов и не упущу этот шанс», — сказал Царукян на пресс-конференции.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264, Царукян «задушил» австралийца Дэна Хукера.