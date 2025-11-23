Царукян: когда Чимаев в твоём углу, борьба выходит на другой уровень

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о помощи звезды организации Хамзата Чимаева в подготовке к поединку с австралийцем Дэном Хукером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Когда Хамзат в твоём углу, борьба выходит на другой уровень», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

Ранее Чимаев поздравил Царукяна с победой над Хукером.

Материалы по теме Фото Хамзат Чимаев поздравил Царукяна с победой над Хукером

Чимаев наблюдает, как Царукян сгоняет вес