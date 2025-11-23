Скидки
Жорж Сен-Пьер объяснил, почему Камару Усман должен завершить карьеру

Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер считает, что бывший обладатель титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигериец Камару Усман должен завершить карьеру.

«Я общался с Камару Усманом. Ему уже почти 40 лет, и я спросил его: «Ты будешь снова драться?» Он сказал: «Думаю, что я проведу ещё один бой». И я ответил ему: «Делай то, что должен, но уходи на вершине».

Так лучше не только для вашего здоровья, но и для бизнеса. Когда вы уходите чемпионом… Да, конечно, вы хотите рисковать: «Я могу провести ещё один бой и ещё один…» Так говорит ваше эго. Я прошёл через это. Но в действительности у вас есть множество путей презентовать себя, потому что ваши ставки высоки», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Adin Live.

