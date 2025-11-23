Хукер — о поражении от Царукяна: похоже, я никогда не доберусь до титула

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) Дэн Хукер прокомментировал поражение в поединке с россиянином Арманом Царукяном, который состоялся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

Царукян досрочно победил Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. Для Армана это пятая победа подряд.

«Столкнулся с жестокой правдой. Похоже, я никогда не доберусь до титула. Но намерен оставаться рядом так долго, как только смогу, и разрушу столько человеческих надежд, сколько смогу. Потому что если мне это не суждено, значит, и вам тоже», – сказал Хукер в социальных сетях.

Ранее в интервью Царукян рассказал о помощи звезды UFC Хамзата Чимаева в подготовке к бою с Хукером.

