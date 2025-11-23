Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хукер — о поражении от Царукяна: похоже, я никогда не доберусь до титула

Хукер — о поражении от Царукяна: похоже, я никогда не доберусь до титула
Комментарии

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) Дэн Хукер прокомментировал поражение в поединке с россиянином Арманом Царукяном, который состоялся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

Царукян досрочно победил Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. Для Армана это пятая победа подряд.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

«Столкнулся с жестокой правдой. Похоже, я никогда не доберусь до титула. Но намерен оставаться рядом так долго, как только смогу, и разрушу столько человеческих надежд, сколько смогу. Потому что если мне это не суждено, значит, и вам тоже», – сказал Хукер в социальных сетях.

Ранее в интервью Царукян рассказал о помощи звезды UFC Хамзата Чимаева в подготовке к бою с Хукером.

Материалы по теме
Царукян: когда Чимаев в твоём углу, борьба выходит на другой уровень
Материалы по теме
Царукян – крутой ударник? Бой с Хукером раскрыл Армана с неожиданной стороны
Царукян – крутой ударник? Бой с Хукером раскрыл Армана с неожиданной стороны

Видео: как появился UFC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android