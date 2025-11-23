Скидки
Бокс/ММА

«Невероятно». Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой

«Невероятно». Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Был там и видел его выступление. Это было просто блестяще. Невероятно. Не думаю, что он вообще пропустил удар. Знаю, люди скажут, это было решение… Простите, но они не понимают искусство боя. Не имеют понятия. Выступление Ислама было просто потрясающим», — сказал Жорж Сен-Пьер в видео на YouTube-канале Adin Live.

Видео: чемпионы UFC из России.

Комментарии
