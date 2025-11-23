«Невероятно». Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Был там и видел его выступление. Это было просто блестяще. Невероятно. Не думаю, что он вообще пропустил удар. Знаю, люди скажут, это было решение… Простите, но они не понимают искусство боя. Не имеют понятия. Выступление Ислама было просто потрясающим», — сказал Жорж Сен-Пьер в видео на YouTube-канале Adin Live.

Материалы по теме Даниэль Кормье назвал тяжелейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Видео: чемпионы UFC из России.