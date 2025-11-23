Скидки
Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Иана Гарри в бою с Белалом Мухаммадом

Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Иана Гарри в бою с Белалом Мухаммадом
Комментарии

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал победу бывшего соперника ирландца Иана Гарри над американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) и завершился победой Гарри единогласным судейским решением.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад

«Был рад тебя увидеть и поздравляю с победой, но ты знаешь, кто настоящий претендент!» — написал Шавкат Рахмонов в социальных сетях.

Ранее Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой.

