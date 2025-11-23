Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Иана Гарри в бою с Белалом Мухаммадом

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал победу бывшего соперника ирландца Иана Гарри над американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) и завершился победой Гарри единогласным судейским решением.

«Был рад тебя увидеть и поздравляю с победой, но ты знаешь, кто настоящий претендент!» — написал Шавкат Рахмонов в социальных сетях.

