Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Иана Гарри в бою с Белалом Мухаммадом
Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал победу бывшего соперника ирландца Иана Гарри над американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) и завершился победой Гарри единогласным судейским решением.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад
«Был рад тебя увидеть и поздравляю с победой, но ты знаешь, кто настоящий претендент!» — написал Шавкат Рахмонов в социальных сетях.
Ранее Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой.
Непобеждённый боец UFC Шавкат Рахмонов показал боксёрский спарринг
Комментарии
