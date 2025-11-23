Жорж Сен-Пьер назвал топ-5 действующих бойцов UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер назвал, по его мнению, пять лучших действующих бойцов организации.

«Махачев должен быть в списке, конечно… Топурия тоже, Мераб [Двалишвили], Арман Царукян тоже. Конечно же, Джон Джонс должен быть здесь. С ним никогда не знаешь… Его долго не было, а затем он побил Стипе [Миочича]. Ходит слух, что он подерётся с Белом доме с Перейрой. Это было бы интересно. Перейра также один из лучших прямо сейчас», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Adin Live.

