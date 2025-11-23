Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец ММА Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после выступления на турнире по тайскому боксу Matador Fighter Challenge в Чикаго (США). Спортсмен потерял сознание в конце заключительного, третьего раунда боя в тяжёлом весе, в пятницу вечером, после чего был госпитализирован. Спасти спортсмена не удалось. Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсона доставили в больницу примерно в 20:38. По информации издания, он скончался в субботу в 00:01 по местному времени. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, назначена аутопсия.

«Надеялся, что мне никогда не придётся это публиковать. Вчера вечером один из бойцов нашего турнира, Айзек Джонсон, потерял сознание в конце боя. Находившийся на месте медицинский персонал оказал ему первую помощь, после чего его доставили в больницу. Сегодня мне сообщили, что он скончался. У меня нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Могу лишь выразить глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде. Мы узнаем больше, когда будет опубликован медицинский отчет», — приводит слова организатора мероприятия Джо Гойиты газета.

Материалы по теме
В российских MMA кризис имён. Никто не хочет драться на родине
В российских MMA кризис имён. Никто не хочет драться на родине
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android