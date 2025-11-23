Ислам Махачев вернётся домой после трёхмесячного отсутствия

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил о возвращении домой после трёх месяцев отсутствия.

«Давно не был, три месяца не был дома. Завтра наконец-то приеду домой, всех увижу. Побуду точно пока, в ближайшее время», — сказал Ислам Махачев в видео для UFC Eurasia.

Ранее Ислам готовился к турниру UFC 322, который состоялся на прошлой неделе, в ночь на 16 ноября. Там Махачев вышел на поединок за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Победу в поединке одержал Махачев единогласным судейским решением (50–45, 50–45, 50–45).

Вчера, 22 ноября, россиянин приехал поддержать своих соотечественников Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева в Доху (Катар), где проводился турнир UFC Fight Night 265. Оба спортсмена проиграли.