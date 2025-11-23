Скидки
Бокс/ММА

Ислам Махачев вернётся домой после трёхмесячного отсутствия

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил о возвращении домой после трёх месяцев отсутствия.

«Давно не был, три месяца не был дома. Завтра наконец-то приеду домой, всех увижу. Побуду точно пока, в ближайшее время», — сказал Ислам Махачев в видео для UFC Eurasia.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Ранее Ислам готовился к турниру UFC 322, который состоялся на прошлой неделе, в ночь на 16 ноября. Там Махачев вышел на поединок за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Победу в поединке одержал Махачев единогласным судейским решением (50–45, 50–45, 50–45).

Вчера, 22 ноября, россиянин приехал поддержать своих соотечественников Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева в Доху (Катар), где проводился турнир UFC Fight Night 265. Оба спортсмена проиграли.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби (W) — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 20:20 МСК
Николас Далби
Окончено
SD
Сайгид Изагахмаев
