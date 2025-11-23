Мыктыбек Оролбай поблагодарил фанатов за поддержку после UFC FN 265

Киргизский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Мыктыбек Оролбай опубликовал слова благодарности после своей победы на турнире UFC Fight Night 265, который состоялся вчера вечером в Дохе (Катар).

«Ассаламу алейкум, ребята, это общая победа, спасибо большое, люблю вас», — написал спортсмен в социальной сети.

Оролбай нокаутировал своего оппонента Джека Херманссона в первом раунде. Это вторая победа спортсмена в этом году. В июне он одолел азербайджанского бойца смешанных боевых искусств выступавшего в таких организациях, как WFCA, Rizin, Bellator, а теперь и в UFC, Тофика Мусаева.