«Буду обращаться с тобой так, как захочу». Топурия поделился видео со встречи с Царукяном

Непобеждённый чемпион UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия обратился к первому номеру рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Арману Царукяну в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив старое видео с их встречи.

«Арман, каждый раз, когда мы видимся в жизни, ты замираешь как испуганная утка и не знаешь, что делать. Ты же знаешь, я буду обращаться с тобой так, как захочу. Подерусь с любым, кого выберет UFC. И помнишь, как я дал тебе пощёчину, а ты просто посмеялся? Потом ты продолжил вести себя как гангстер. Так что продолжай в том же духе, ты на верном пути… Всего на несколько уровней ниже меня, парень», — написал Топурия.