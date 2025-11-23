Арман Царукян вошёл в тройку лидеров UFC по победам в лёгком весе с 2019 года

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян разделил второе место по количеству побед в лёгком весе UFC с 2019 года. На его счету 10 успешных поединков, столько же — у чемпиона организации Ислама Махачева.

Лидером списка остаётся бразилец Чарльз Оливейра, у него 11 побед. Статистика была опубликована после турнира UFC в Катаре, где Царукян досрочно победил Дэна Хукера.

Царукян занимает первую строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе и считается одним из основных претендентов на титульный бой. Российский боец одержал пять побед подряд, включая победы над Бенеилом Дариушем и Чарльзом Олевейрой.