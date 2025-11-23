Арман Царукян и Дэн Хукер обменялись репликами после UFC FN 265

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер обменялись уважительными репликами после своего поединка на турнире UFC Fight Night 265, который состоялся вчера, 22 ноября, в Дохе (Катар). Бой завершился победой Царукяна удушающим приёмом во втором раунде.

«Уважение Дэну Хукеру за то, что принял бой. У него яйца больше, чем у чемпиона дивизиона», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети Х.

Хукер ответил на реплику российского бойца: «Респект, друг, абсолютный класс».

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

Ранее Царукян бросил вызов действующему чемпиону грузину Илии Топурии.