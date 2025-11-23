Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян и Дэн Хукер обменялись репликами после UFC FN 265

Арман Царукян и Дэн Хукер обменялись репликами после UFC FN 265
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер обменялись уважительными репликами после своего поединка на турнире UFC Fight Night 265, который состоялся вчера, 22 ноября, в Дохе (Катар). Бой завершился победой Царукяна удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

«Уважение Дэну Хукеру за то, что принял бой. У него яйца больше, чем у чемпиона дивизиона», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети Х.

Хукер ответил на реплику российского бойца: «Респект, друг, абсолютный класс».

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

Ранее Царукян бросил вызов действующему чемпиону грузину Илии Топурии.

Материалы по теме
«Хватит убегать, утка!» Царукян обратился к Топурии после победы над Хукером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android