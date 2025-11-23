Скидки
«Мы оба облажались». Дэн Хукер выразил желание провести бой с Ренато Мойкано

Седьмой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландец Дэн Хукер заявил, что хочет подраться с бразильским бойцом смешанного стиля Ренато Мойкано.

«Мойкано — хороший соперник. Мы оба облажались. Нас двоих сделали. Ислам сделал его, Арман — меня», — заявил Хукер в интервью для YouTube-канала TheMacLife.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

Напомним, вчера, 22 ноября, состоялся турнир UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), в котором Арман Царукян одержал победу над Дэном Хукером удушающим приёмом во втором раунде.

В январе этого года в рамках бойцовского турнира UFC 311 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев одержал победу над Ренато Мойкано. Изначально соперником Махачева был назначен Арман Царукян, который снялся из-за травмы спины.

