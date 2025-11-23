Скидки
«Буду рад показать, на что похожа настоящая пощёчина». Царукян ответил на видео Топурии

«Буду рад показать, на что похожа настоящая пощёчина». Царукян ответил на видео Топурии
Комментарии

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян ответил на пост испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, в котором он поделился архивным видео, где касается шеи россиянина.

«Братан, ты дотронулся до моей шеи, как будто мы делали семейное фото, а теперь ты называешь это пощёчиной в интернете? Клип чёткий — твоя неуверенность видна ещё отчётливее. Мне не нужно казаться крутым в «Твиттере», моя работа — в клетке. Если хочешь узнать, на что похожа настоящая пощёчина, буду рад [показать]», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети Х.

В конце поста Арман добавил смайлик утки, отсылая к своему недавнему обращению к Топурии.

