«Буду рад показать, на что похожа настоящая пощёчина». Царукян ответил на видео Топурии

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян ответил на пост испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, в котором он поделился архивным видео, где касается шеи россиянина.

«Братан, ты дотронулся до моей шеи, как будто мы делали семейное фото, а теперь ты называешь это пощёчиной в интернете? Клип чёткий — твоя неуверенность видна ещё отчётливее. Мне не нужно казаться крутым в «Твиттере», моя работа — в клетке. Если хочешь узнать, на что похожа настоящая пощёчина, буду рад [показать]», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети Х.

В конце поста Арман добавил смайлик утки, отсылая к своему недавнему обращению к Топурии.