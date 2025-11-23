Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Арман Царукян наслаждается фастфудом по дороге домой после победы над Дэном Хукером

Видео: Арман Царукян наслаждается фастфудом по дороге домой после победы над Дэном Хукером
Комментарии

Российский боец Арман Царукян отправился домой на частном самолёте после победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар, который состоялся вчера, 22 ноября. В социальных сетях появилось видео, где боец ест блюда из «Макдоналдса» во время перелёта.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

Царукян победил Хупера удушающим приёмом во втором раунде в главном бою вечера. Эта победа стала для россиянина пятой подряд в UFC и укрепила его позицию в топ-5 рейтинга лёгкого веса.

Ранее Царукян заявил, что заслуживает титульный бой. В активе 29-летнего бойца 23 победы при трёх поражениях в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Арман Царукян вошёл в тройку лидеров UFC по победам в лёгком весе с 2019 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android