Видео: Арман Царукян наслаждается фастфудом по дороге домой после победы над Дэном Хукером

Российский боец Арман Царукян отправился домой на частном самолёте после победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар, который состоялся вчера, 22 ноября. В социальных сетях появилось видео, где боец ест блюда из «Макдоналдса» во время перелёта.
Царукян победил Хупера удушающим приёмом во втором раунде в главном бою вечера. Эта победа стала для россиянина пятой подряд в UFC и укрепила его позицию в топ-5 рейтинга лёгкого веса.
Ранее Царукян заявил, что заслуживает титульный бой. В активе 29-летнего бойца 23 победы при трёх поражениях в профессиональной карьере.