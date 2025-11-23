Скидки
Видео: Ислама Махачева встречают дома после трёх месяцев отсутствия

Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев приветствует семью, друзей, официальных лиц и журналистов в аэропорту «Уйташ» в Махачкале.

Последние месяцы занимался подготовкой к бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Турнир состоялся на прошлой неделе, в ночь на 16 ноября, где единогласным решением судей Махачев забрал победу и завоевал пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 17 побед и одно поражение.

Новости. Бокс/ММА
