Результаты всех боёв турнира ACA 196

В спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 196, в главном бою встречались россиянин Олег Борисов и бразильский боец Джосиел Силва. Бой завершился победой Силвы нокаутом во втором раунде.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 196: