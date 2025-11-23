Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ACA 196: результаты боёв, кто победил

Результаты всех боёв турнира ACA 196
Аудио-версия:
Комментарии

В спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 196, в главном бою встречались россиянин Олег Борисов и бразильский боец Джосиел Силва. Бой завершился победой Силвы нокаутом во втором раунде.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 196:

  • Джосиел Силва победил Олега Борисова нокаутом (Раунд 2, 3:53) и защитил титул в легчайшем весе.
  • Артём Дамковский победил Мишеля Силву раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
  • Алексей Шуркевич победил Дениса Магера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
  • Амирхан Адаев победил Владислава Мишкевича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Ренат Ондар победил Курбана Гаджиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
  • Черси Дудаев победил Александра Гребнева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Виктор Макаренко победил Магнуса Конрадо раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
  • Виталий Бигдаш победил Кайо Биттенкурта удушающим приёмом (Раунд 1, 3:15).
  • Роман Огульчанский победил Апти Бимарзаева нокаутом (Раунд 1, 1:04).
  • Владислав Янковский победил Эвертона Полакуини раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27).
  • Сергей Стародуб победил Хусейна Кушагова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Иван Соловьёв победил Виктора Азатяна единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).
  • Али Сулейманов победил Хакрана Диаса о единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
  • Алан Гомес победил Владислава Новицкого единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Вагиз Исмаилов победил Ахмеда Хамзаева техническим нокаутом (Раунд 1, 1:26).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android