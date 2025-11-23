Результаты всех боёв турнира ACA 196
В спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 196, в главном бою встречались россиянин Олег Борисов и бразильский боец Джосиел Силва. Бой завершился победой Силвы нокаутом во втором раунде.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.
Результаты турнира ACA 196:
- Джосиел Силва победил Олега Борисова нокаутом (Раунд 2, 3:53) и защитил титул в легчайшем весе.
- Артём Дамковский победил Мишеля Силву раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
- Алексей Шуркевич победил Дениса Магера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Амирхан Адаев победил Владислава Мишкевича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Ренат Ондар победил Курбана Гаджиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Черси Дудаев победил Александра Гребнева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Виктор Макаренко победил Магнуса Конрадо раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
- Виталий Бигдаш победил Кайо Биттенкурта удушающим приёмом (Раунд 1, 3:15).
- Роман Огульчанский победил Апти Бимарзаева нокаутом (Раунд 1, 1:04).
- Владислав Янковский победил Эвертона Полакуини раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27).
- Сергей Стародуб победил Хусейна Кушагова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Иван Соловьёв победил Виктора Азатяна единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).
- Али Сулейманов победил Хакрана Диаса о единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Алан Гомес победил Владислава Новицкого единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Вагиз Исмаилов победил Ахмеда Хамзаева техническим нокаутом (Раунд 1, 1:26).
