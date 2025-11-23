Видео: в Катаре поздравили Ислама Махачева с завоеванием второго титула

Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев наблюдает за собственной проекцией на одном из здании в Дохе (Катар).

Россиянин приехал в Катар на бойцовский турнир UFC Fight Night 365, чтобы поддержать своих соотечественников Сайгида Изагахмаева и Тагира Уланбекова. В прошедших поединках оба спортсмена проиграли.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 17 побед и одно поражение.