Хвича Кварацхелия отреагировал на победу Александра Топурии в UFC FN 265
Грузинский футболист, вингер французского клуба «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на победу испанского бойца смешанного стиля грузинского происхождения, выступающего в легчайшей весовой категории под эгидой UFC, Александра Топурии в поединке с казахстанским бойцом Бекзатом Алмаханом.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Бекзат Алмахан — Александр Топурия (W)
22 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Александр Топурия
Окончено
UD
Бекзат Алмахан

Футболист сделал репост фотографии с Топурией после боя и добавил два одобряющих смайлика.

Фото: Из социальных сетей Хвичи Кварацхелии

Александру Топурии 29 лет. Грузинский боец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Ранее Илия Топурия прокомментировал победу брата.

