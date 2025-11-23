Хвича Кварацхелия отреагировал на победу Александра Топурии в UFC FN 265

Грузинский футболист, вингер французского клуба «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на победу испанского бойца смешанного стиля грузинского происхождения, выступающего в легчайшей весовой категории под эгидой UFC, Александра Топурии в поединке с казахстанским бойцом Бекзатом Алмаханом.

Футболист сделал репост фотографии с Топурией после боя и добавил два одобряющих смайлика.

Фото: Из социальных сетей Хвичи Кварацхелии

Александру Топурии 29 лет. Грузинский боец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Ранее Илия Топурия прокомментировал победу брата.