Хвича Кварацхелия отреагировал на победу Александра Топурии в UFC FN 265

Грузинский футболист, вингер французского клуба «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на победу испанского бойца смешанного стиля грузинского происхождения, выступающего в легчайшей весовой категории под эгидой UFC, Александра Топурии в поединке с казахстанским бойцом Бекзатом Алмаханом.
Футболист сделал репост фотографии с Топурией после боя и добавил два одобряющих смайлика.
Фото: Из социальных сетей Хвичи Кварацхелии
Александру Топурии 29 лет. Грузинский боец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.
Ранее Илия Топурия прокомментировал победу брата.