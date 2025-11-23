Скидки
Ярослав Амосов дебютирует в UFC поединком с Нилом Магни

Ярослав Амосов дебютирует в UFC поединком с Нилом Магни
Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов дебютирует в UFC поединком с американским бойцом смешанного стиля гаитяно-доминиканского происхождения, представителем полусредней весовой категории Нилом Магни (UFC 24-12). Это противостояние пополнило кард планируемого турнира UFC Vegas 112, который должен состояться в ночь на 14 декабря 2025 года на спортивной арене UFC Apex в городе Лас-Вегас, Невада, США.

Фото: UFCVegas112

Напомним, Ярослав за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых одержал 28 побед, девять из которых были добыты нокаутом, потерпел одно поражение. На профессиональном уровне спортсмен выступает с июня 2012 года.

На счету Магни 44 поединка, из которых 31 победа и 13 поражений. Девять побед он одержал нокаутом. Дебют Нила в UFC состоялся 23 февраля 2013 года на турнире UFC 157. Он выиграл бой единогласным решением.

