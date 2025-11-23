Чимаев — Гарри: белый мальчик, ты не протянешь и минуты в моём мире

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев обратился к шестому номеру рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцу Иану Гарри через социальные сети.

«Белый мальчик, ты не протянешь и минуты в моём мире», — написал Чимаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Вчера, 22 ноября, появилось видео, на котором запечатлено, как бойцы устроили небольшую потасовку за кулисами турнира UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар.

На UFC Катар Ирландец выиграл второй бой подряд. Всего на его счету 17 побед при одном поражении, которое он потерпел от казахстанца Шавката Рахмонова. Иан Гарри считает, что заслужил титульный бой с Исламом Махачевым.