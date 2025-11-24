Скидки
Ислам Махачев высказался о праве Шавката Рахмонова на титульный бой

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал возможный титульный бой Шавката Рахмонова в полусредней весовой категории. Российский боец усомнился в обоснованности претензий казахстанского коллеги на чемпионский поединок.

«Он не дрался год. Претендент не может потратить год на восстановление после травм, а затем сразу выходить на бой за пояс. Что же, если он восстановится и UFC решит, что он следующий, то почему бы и нет?» — приводит слова Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Рахмонов последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года, одержав победу над Ианом Гарри. Непобеждённый казахстанский боец занимает четвёртую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В активе 31-летнего спортсмена 19 побед без поражений.

