Ренато Мойкано ответил на предложение Дэна Хукера провести поединок

Бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории Ренато Мойкано отреагировал на предложение новозеландского бойца Дэна Хукера о совместном поединке.

«Дэн Хукер. Лёгкие деньги», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Мойкано.

В субботу, 22 ноября, в бойцовском турнире UFC Fight Night 265 Дэн Хукер вышел в октагон, чтобы сразиться с первым номером рейтинга UFC в лёгком весе россиянином Арманом Царукяном. Бой продлился два раунда, после чего Царукян одержал победу удушающим приёмом.

Ранее стало известно, что новозеландец выразил желание провести бой с бразильцем, потому что они «оба облажались».