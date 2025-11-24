Скидки
Ренато Мойкано ответил на предложение Дэна Хукера провести поединок

Ренато Мойкано ответил на предложение Дэна Хукера провести поединок
Бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории Ренато Мойкано отреагировал на предложение новозеландского бойца Дэна Хукера о совместном поединке.

«Дэн Хукер. Лёгкие деньги», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Мойкано.

В субботу, 22 ноября, в бойцовском турнире UFC Fight Night 265 Дэн Хукер вышел в октагон, чтобы сразиться с первым номером рейтинга UFC в лёгком весе россиянином Арманом Царукяном. Бой продлился два раунда, после чего Царукян одержал победу удушающим приёмом.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

Ранее стало известно, что новозеландец выразил желание провести бой с бразильцем, потому что они «оба облажались».

