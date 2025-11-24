Ренато Мойкано ответил на предложение Дэна Хукера провести поединок
Поделиться
Бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории Ренато Мойкано отреагировал на предложение новозеландского бойца Дэна Хукера о совместном поединке.
«Дэн Хукер. Лёгкие деньги», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Мойкано.
В субботу, 22 ноября, в бойцовском турнире UFC Fight Night 265 Дэн Хукер вышел в октагон, чтобы сразиться с первым номером рейтинга UFC в лёгком весе россиянином Арманом Царукяном. Бой продлился два раунда, после чего Царукян одержал победу удушающим приёмом.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер
Ранее стало известно, что новозеландец выразил желание провести бой с бразильцем, потому что они «оба облажались».
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
00:43
-
00:27
-
00:17
-
00:09
- 23 ноября 2025
-
23:38
-
23:26
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
21:45
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:53
-
19:36
-
19:20
-
18:49
-
18:24
-
17:38
-
17:26
-
16:46
-
16:15
-
16:08
-
16:01
-
14:53
-
13:41
-
13:05
-
12:58
-
12:03
-
11:43
-
11:35
-
11:26
-
10:54
-
10:53
-
10:49