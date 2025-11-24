Скидки
«Должно быть слишком хорошее предложение». Махачев — о возможном бое с Топурией

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал возможность боя с Илией Топурией. Российский боец подчеркнул, что для этого ему потребуется очень хорошее предложение от промоушена.

— Ислам, если UFC тебя попросит провести бой с Илиёй Топурией в 70 кг, согласишься? Или теперь только 77 кг?
— В 70 кг — это должно быть слишком хорошее предложение, чтобы опять начал вес гонять. Я уже не молод в этом виде спорта, каждое снижение веса забирает годы здоровья. Уже не так легко, как раньше, вес гонять, — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Ислам Махачев высказался о праве Шавката Рахмонова на титульный бой
