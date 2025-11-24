Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Меня он вчера не удивил». Махачев прокомментировал вызов на бой от Иана Гарри

«Меня он вчера не удивил». Махачев прокомментировал вызов на бой от Иана Гарри
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал брошенный ирландцем Ианом Гарри вызов после его победы над Белалом Мухаммадом в турнире UFC Fight Night 265.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад

— Вчера после после победы Иан Гарри вызвал тебя на бой. Тебе интересен этот соперник, с учётом того, что получится новая веха в противостоянии Дагестана с Ирландией?
— Да, было бы интересно. Тоже хороший боец. Как раз на хорошей победной серии, молодой. Думаю, получится интересно, но посмотрим. Меня он вчера не удивил. Если он удивил UFC, то, наверное, он будет следующий, — приводит слова Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android