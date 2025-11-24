«Меня он вчера не удивил». Махачев прокомментировал вызов на бой от Иана Гарри

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал брошенный ирландцем Ианом Гарри вызов после его победы над Белалом Мухаммадом в турнире UFC Fight Night 265.

— Вчера после после победы Иан Гарри вызвал тебя на бой. Тебе интересен этот соперник, с учётом того, что получится новая веха в противостоянии Дагестана с Ирландией?

— Да, было бы интересно. Тоже хороший боец. Как раз на хорошей победной серии, молодой. Думаю, получится интересно, но посмотрим. Меня он вчера не удивил. Если он удивил UFC, то, наверное, он будет следующий, — приводит слова Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.