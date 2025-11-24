В команде Александра Усика объяснили решение боксёра отказаться от пояса WBO

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), объяснил решение боксёра отказаться от титула WBO.

«Александр освободил пояс, чтобы дать возможность молодым бойцам побороться за него. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Фабио Уордли против Мозеса Итаумы — это будет отличный бой для обоих, и будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем», — приводит слова Лапина Proboxing-fans.com.

Ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила, что получила официальное уведомление от команды Усика об отказе от титула.

Временный чемпион Фабио Уордли, который был следующим в очереди на бой с украинцем, стал полноценным чемпионом мира.

