Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Александра Усика объяснили решение боксёра отказаться от пояса WBO

В команде Александра Усика объяснили решение боксёра отказаться от пояса WBO
Комментарии

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), объяснил решение боксёра отказаться от титула WBO.

«Александр освободил пояс, чтобы дать возможность молодым бойцам побороться за него. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Фабио Уордли против Мозеса Итаумы — это будет отличный бой для обоих, и будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем», — приводит слова Лапина Proboxing-fans.com.

Ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила, что получила официальное уведомление от команды Усика об отказе от титула.

Временный чемпион Фабио Уордли, который был следующим в очереди на бой с украинцем, стал полноценным чемпионом мира.

Усик танцует на закрытой вечеринке

Материалы по теме
Пауза Усика вредит тяжёлому весу. Изучаем всех, кому насолил чемпион
Пауза Усика вредит тяжёлому весу. Изучаем всех, кому насолил чемпион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android