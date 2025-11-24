Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нганну — посмешище и дурак». Джейк Пол жёстко высказался о камерунце

«Нганну — посмешище и дурак». Джейк Пол жёстко высказался о камерунце
Комментарии

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) прокомментировал отказ экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (18-3) от боя с ним.

«Посмотрим, как он будет себя чувствовать после того, как я выйду на ринг против Джошуа и проведу бой в десять, а то и в сто раз лучше, чем он.

Нганну — посмешище и дурак. Он застыл на месте, перестал развиваться. Для меня бой с ним — пустяк. Больше вам о нём знать и не нужно», — сказал Пол в интервью для Netflix.

Напомним, Джейку Полу 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение. В своём последнем поединке он единогласным судейским решением победил легендарного Майка Тайсона. Следующий его бой состоится 19 декабря против Энтони Джошуа.

Джейк Пол – от пранков до бокса

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: английская суперзвезда сменил Танка. Теперь бой не слетит? LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: английская суперзвезда сменил Танка. Теперь бой не слетит? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android