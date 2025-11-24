Бывший претендент на мировые титулы Ванес Мартиросян скончался в возрасте 39 лет

Бывший претендент на мировые титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) армянский боксёр Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 KO) ушёл из жизни в возрасте 39 лет от рака кожи. Об этом сообщили родственники спортсмена. У него остались жена и двое детей.

Ванес Мартиросян, участник Олимпийских игр – 2004, дебютировал на профессиональном ринге в 2005 году. В ноябре 2013 года сразился за вакантный титул WBO в первом среднем весе с американцем Деметриусом Андраде, уступив единогласным решением. В мае 2016 года сразился за титул WBA в первом среднем весе, проиграв в реванше кубинцу Эрисланди Ларе. Свой последний бой провёл в мае 2018 года, уступив нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину.