Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Геннадий Головкин стал президентом World Boxing

Геннадий Головкин стал президентом World Boxing
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин стал президентом международной спортивной организации World Boxing. Об этом сообщила её пресс-служба.

Выборы президента состоялись вчера, 23 ноября, на конгрессе в Риме (Италия). Срок нахождения на должности составит три года.

«Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. И это лишь начало. Начиная с сегодняшнего дня, спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу. Настал момент двигаться вперёд как одна боксёрская семья», — прокомментировал новость Головкин.

Материалы по теме
Геннадий Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android