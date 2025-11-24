Геннадий Головкин стал президентом World Boxing

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин стал президентом международной спортивной организации World Boxing. Об этом сообщила её пресс-служба.

Выборы президента состоялись вчера, 23 ноября, на конгрессе в Риме (Италия). Срок нахождения на должности составит три года.

«Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. И это лишь начало. Начиная с сегодняшнего дня, спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу. Настал момент двигаться вперёд как одна боксёрская семья», — прокомментировал новость Головкин.