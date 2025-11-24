Ислам Махачев высказался о следующем сопернике в UFC

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о следующем сопернике.

«На моём турнире дрались двое ребят [Карлос Пратес и Майкл Моралес], оба выиграли бои досрочно, оба молодые, хорошо заканчивают бои… У нас сейчас дивизион, я думаю, самый активный, самый молодой. Вчера был хороший бой, бывший чемпион [Белал Мухаммад] дрался с молодым парнем [Ианом Гарри]. Думаю, у нас сейчас есть минимум три-четыре претендента. И в ближайшее время, недели две, будет ясно, кто будет следующим претендентом», — сказал Махачев на пресс-конференции.

