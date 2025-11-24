Пётр Ян прибыл в США на реванш с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян прибыл в Соединённые Штаты, где 7 декабря на турнире UFC 323 состоится его реванш с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

Фото: RCC

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В июле 2020 года стал чемпионом в легчайшем весе, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Ранее Вадим Немков поделился ожиданиями от реванша Яна и Двалишвили.

Материалы по теме Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили

Пётр Ян отрабатывает ударную технику перед реваншем с Двалишвили