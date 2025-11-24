Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат мира по боксу

Федерация бокса России (ФБР) объявила состав мужской национальной сборной на чемпионат мира под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA), который пройдёт с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ).

Состав сборной России:

до 48 кг: Эдмонд Худоян;

до 51 кг: Баир Батлаев;

до 54 кг: Вячеслав Рогозин;

до 57 кг: Андрей Пегливанян;

до 60 кг: Всеволод Шумков;

до 63,5 кг: Илья Попов;

до 67 кг: Евгений Кооль;

до 71 кг: Сергей Колденков;

до 75 кг: Исмаил Муцольгов;

до 80 кг: Джамбулат Бижамов;

до 86 кг: Шарабутдин Атаев;

до 92 кг: Муслим Гаджимагомедов;

свыше 92 кг: Давид Суров.

