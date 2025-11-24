Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат мира по боксу

Федерация бокса России (ФБР) объявила состав мужской национальной сборной на чемпионат мира под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA), который пройдёт с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ).
Состав сборной России:
до 48 кг: Эдмонд Худоян;
до 51 кг: Баир Батлаев;
до 54 кг: Вячеслав Рогозин;
до 57 кг: Андрей Пегливанян;
до 60 кг: Всеволод Шумков;
до 63,5 кг: Илья Попов;
до 67 кг: Евгений Кооль;
до 71 кг: Сергей Колденков;
до 75 кг: Исмаил Муцольгов;
до 80 кг: Джамбулат Бижамов;
до 86 кг: Шарабутдин Атаев;
до 92 кг: Муслим Гаджимагомедов;
свыше 92 кг: Давид Суров.
