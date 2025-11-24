Скидки
Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат мира по боксу

Федерация бокса России (ФБР) объявила состав мужской национальной сборной на чемпионат мира под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA), который пройдёт с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ).

Состав сборной России:

до 48 кг: Эдмонд Худоян;
до 51 кг: Баир Батлаев;
до 54 кг: Вячеслав Рогозин;
до 57 кг: Андрей Пегливанян;
до 60 кг: Всеволод Шумков;
до 63,5 кг: Илья Попов;
до 67 кг: Евгений Кооль;
до 71 кг: Сергей Колденков;
до 75 кг: Исмаил Муцольгов;
до 80 кг: Джамбулат Бижамов;
до 86 кг: Шарабутдин Атаев;
до 92 кг: Муслим Гаджимагомедов;
свыше 92 кг: Давид Суров.

Лиги кулачных боёв BKFC и IBA Bare Knulle договорились о совместном турнире Россия – США

Как бокс спасает блогера Даню Милохина

