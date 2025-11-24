Скидки
Telegram выручил более 340 миллионов рублей на продаже папах Хабиба Нурмагомедова

Telegram выручил более 340 миллионов рублей на продаже папах Хабиба Нурмагомедова
Мессенджер Telegram, возглавляемый российским предпринимателем Павлом Дуровым, выручил более 340 миллионов рублей на продаже папах члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает ТАСС.

На аукционе было продано 29 тысяч папах по средней цене в 10 100 «звёзд». Стоимость одной «звезды» — 1-2 рубля.

Хабибу Нурмагомедову 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, в 2012-м провёл первый бой в UFC. В 2018 году стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл три защиты и в 2020-м завершил карьеру.

