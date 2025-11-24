Скидки
Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке за титул организации в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Арман — это не шутка, чёрт возьми. Бой Армана и Илии — интересное противостояние. И я не думаю, что UFC сведут Армана и Илию, потому что им нравится Илия как чемпион. Не думаю, что они хотят делать Армана чемпионом. У него есть чертовски реальный шанс побить Илию. Илия может его нокаутировать, но если у кого-то и есть шанс побить Илию в 70 кг, то у Армана Царукяна», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Комментарии
