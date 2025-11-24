Скидки
Нейт Диаз объяснил, почему не считает Ислама Махачева лучшим бойцом UFC

Нейт Диаз объяснил, почему не считает Ислама Махачева лучшим бойцом UFC
Бывший боец UFC американец Нейт Диаз высказался о чемпионе организации в двух весовых категориях россиянине Исламе Махачеве.

«Кто лучший боец UFC прямо сейчас? Джон Джонс, конечно… Ислам? Сейчас это дерьмо вбрасывается… Он здесь не так давно, и он никого не избивал. Лучшим легковесом всех времён был Би Джей Пенн.

Вы что, собираетесь назвать его величайшим, когда он только что появился? Я не могу ничего вспомнить об этих дурацких боях, кроме того, что скучал», — сказал Диаз в интервью стримеру N3on.

Ранее Жорж Сен-Пьер назвал топ-5 действующих бойцов UFC.

