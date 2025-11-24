«Он сделал бы это». Уиттакер заявил, что Махачев смог бы победить Жоржа Сен-Пьера

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер считает, что действующий чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев победил бы в поединке с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Я считаю, что Ислам сделал бы это. Если бы бой превратился в схватку, борьбу, Ислам бы оказался лучше, потому что он создан для этого. Как и Чимаев. Сен-Пьер использовал весь арсенал MMA. Но если Ислам вас повалит – вы не встанете», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Ранее Сен-Пьер прокомментировал поражение Делла Маддалены от Махачева.

Материалы по теме Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение Делла Маддалены от Махачева

Ислама Махачева встречают в аэропорту Дагестана после завоевания второго титула UFC