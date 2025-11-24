Сборная России завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по карате киокусинкай
22-23 ноября в Токио (Япония) прошёл чемпионат мира по карате в дисциплине киокусинкай. В соревнованиях участвовало около 600 спортсменов из 40 стран.
Сборная России завоевала 11 золотых медалей (7 – мужчины, 4 – женщины), 11 серебряных, 2 бронзовые.
Победители чемпионата мира — 2025 по киокусинкай:
мужчины, 55 кг — Серго Арменян;
мужчины, 60 кг — Семён Марухин;
мужчины, 65 кг — Кирилл Петрухин;
мужчины, 70 кг — Владимир Олехов;
мужчины, 75 кг — Алексей Симонов;
мужчины, 80 кг — Даниил Фомин;
мужчины, 90 кг — Стивин Абугу;
женщины, 55 кг — Диана Турпова;
женщины, 60 кг — Анна Альвинова;
женщины, 65 кг — Настасья Ефремова;
женщины, 65+ кг — Ольга Иванова.
