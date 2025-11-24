Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сборная России завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по карате киокусинкай

Сборная России завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по карате киокусинкай
Аудио-версия:
Комментарии

22-23 ноября в Токио (Япония) прошёл чемпионат мира по карате в дисциплине киокусинкай. В соревнованиях участвовало около 600 спортсменов из 40 стран.

Сборная России завоевала 11 золотых медалей (7 – мужчины, 4 – женщины), 11 серебряных, 2 бронзовые.

Победители чемпионата мира — 2025 по киокусинкай:

мужчины, 55 кг — Серго Арменян;
мужчины, 60 кг — Семён Марухин;
мужчины, 65 кг — Кирилл Петрухин;
мужчины, 70 кг — Владимир Олехов;
мужчины, 75 кг — Алексей Симонов;
мужчины, 80 кг — Даниил Фомин;
мужчины, 90 кг — Стивин Абугу;
женщины, 55 кг — Диана Турпова;
женщины, 60 кг — Анна Альвинова;
женщины, 65 кг — Настасья Ефремова;
женщины, 65+ кг — Ольга Иванова.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android