Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко провёл мастер-класс для юных спортсменов в Сочи

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко провёл мастер-класс для юных спортсменов в Сочи.

«Провел мастер-класс для молодых боксёров в городе Сочи. Передаём опыт подрастающему поколению во имя будущего нашей великой страны», — написал Емельяненко в социальных сетях.

Александру Емельяненко 44 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Всего на его счету в MMA 28 побед и девять поражений.

