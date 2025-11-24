Промоушен Matador Fighter Challenge прокомментировал смерть бойца на своём турнире

Бойцовский промоушен Matador Fighter Challenge прокомментировал смерть американца Айзека Джонсона после выступления на турнире организации.

Напомним, Джонсон потерял сознание в конце заключительного, третьего раунда боя по правилам тайского бокса, после чего был госпитализирован. Спасти спортсмена не удалось.

«У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствую прямо сейчас. Айзек Джонсон, один из бойцов нашего ивента, потерял сознание в конце боя. Бригада медиков оказала ему первую помощь и доставила в госпиталь. В 1:30 я узнал, что он не выжил. У меня нет слов. Мои глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и команде», — написал в социальных сетях глава промоушена Джо Гойтия.