Промоушен Matador Fighter Challenge прокомментировал смерть бойца на своём турнире

Промоушен Matador Fighter Challenge прокомментировал смерть бойца на своём турнире
Бойцовский промоушен Matador Fighter Challenge прокомментировал смерть американца Айзека Джонсона после выступления на турнире организации.

Напомним, Джонсон потерял сознание в конце заключительного, третьего раунда боя по правилам тайского бокса, после чего был госпитализирован. Спасти спортсмена не удалось.

«У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствую прямо сейчас. Айзек Джонсон, один из бойцов нашего ивента, потерял сознание в конце боя. Бригада медиков оказала ему первую помощь и доставила в госпиталь. В 1:30 я узнал, что он не выжил. У меня нет слов. Мои глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и команде», — написал в социальных сетях глава промоушена Джо Гойтия.

