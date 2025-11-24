Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев прокомментировал победу Бенавидеса над Ярдом

Артур Бетербиев прокомментировал победу Бенавидеса над Ярдом
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу действующего обладателя титула WBC американца Дэвида Бенавидеса в поединке с британцем Энтони Ярдом, состоявшемся 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Все меня спрашивают о бое Бенавидес — Ярд. Я смотрел его. Ничего нового для меня. Мы двое могли бы показать что-то получше, не так ли?» — написал Бетербиев в социальных сетях.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.

Материалы по теме
Дэвид Бенавидес нокаутировал Энтони Ярда и защитил чемпионский пояс WBC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android