Артур Бетербиев прокомментировал победу Бенавидеса над Ярдом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу действующего обладателя титула WBC американца Дэвида Бенавидеса в поединке с британцем Энтони Ярдом, состоявшемся 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Все меня спрашивают о бое Бенавидес — Ярд. Я смотрел его. Ничего нового для меня. Мы двое могли бы показать что-то получше, не так ли?» — написал Бетербиев в социальных сетях.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.