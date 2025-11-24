Андрей Корешков оценил шансы Гэтжи в бою с Топурией

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о потенциальном поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

«С одной стороны, Джастин удобен для чемпиона, так как не боится рубиться, прёт вперед и может пропускать удары. Это на руку Илии, которому главное попасть. А если он доносит свои удары, то мало никому не кажется.

С другой стороны, это важно и для Гэтжи, который сильно бьёт, попадает, убирает голову. Джастин — нестандартный, корявенький, но с тяжёлым ударом», — приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.